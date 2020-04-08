ميرنا وليد - بيروت - تداولت بالأيام القليلة الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة خبر عن إحتفال الفنان ​ناصيف زيتون​ بخطوبته على الممثلة ​​​هيا مرعشلي​​​، وفي حين شكك البعض منهم بحقيقة هذا الخبر كونه لم يصدر أي تأكيد من الطرفين، أكد البعض الآخر على الموضوع.بدورها نفت هيا الخبر بشكل كامل الخبر.

ناصيف وهيا ليسا الوحيدين الذين انتشر عنهما اخبار الارتباط بشكل خاطئ فمثلا الممثلة المصرية الشابة منّة عرفة ارتباطها باليوتيوبر المصري علي غزلان، بعد ظهورهما معاً في العديد من المناسبات، حيث نفت الفنانة المصرية ارتباطها، مؤكدة أنه مجرد صديق.

ايضا الفنانة السورية ​أصالة​، بعد انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، بعدما انتشرت لها عدة صور بصحبة طبيبها الخاص، الا ان الامر مجرد شائعة.

الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز أشعلت السوشيل ميديا بشأن ارتباطها بالفنان الشاب أحمد العوضي، بسبب ظهوره بجانبها في كثير من صور احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون وهيا مرعشلي ليسا الوحيدين أصالة وياسمين عبد العزيز طالتهما الشائعة نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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