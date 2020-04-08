ميرنا وليد - بيروت - تثير كيندال جينر المتابعين بإطلالاتها الجريئة وشبه العارية أحيانا، وتستعرض جسدها من خلال صور تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي . وتتمثّل الفتيات والنجمات بإطلالاتها وأزيائها الجميلة والملفتة للأنظار بإعتبارها واحدة من أيقونات الموضة العالمية. إضغط للمزيد إليكم خمس صور من إحدى الصور التي نشرتها كيندال جينر على حسابها واستغنت فيها عن حمالة الصدر واتخذت وضعيات جريئة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر 5 مرات تخلت فيها كيندال جينر عن حمالة الصدر وإلتقطت صورا جريئة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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