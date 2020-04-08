نجمة شهيرة مهددة بالاغتيال وتستغيث بالسلطات المصرية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة الاستعراضية ​نيرمين صفر​ فيديو تطلب فيه من السلطات المصرية مساعدتها وحمايتها بسبب تلقيها تهديدات بالقتل من قبل جماعة إرهابية.

وقالت إن هذه التهديدات وصلتها بعد ان راحت تنشر فيديوهات رقص لها خلال الحجر المنزلي.

وأضافت صفر خلال الفيديو أن صاحب الرسالة هدد باغتيالها بمجرد خروجها من منزلها، داعية السلطات الامنية لتوفير الحماية لها.

وكانت نيرمين قد تلقت العديد من الانتقادات بعد نشرها فيديوهات رقص لها اما هي فبررت الامر قائلة انها تحاول ان تخفف من حدة الحجر لمحبيها لانهم لا يستطيعون مشاهدة حفلاتها.

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