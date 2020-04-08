هذا ما قالته وفاء عامر عن إنتشار شائعة طلاقها مجدداً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ عن شائعة طلاقها التي ترافقها دائماً وفي كل مناسبة تظهر بها من دون زوجها المنتج المعروف محمد فوزي، وقالت:"زواجنا مستمر كما هو ولا يوجد غبار عليه".

وأضافت عامر خلال حلولها ضيفة على برنامج "its show time" المذاع على قناة cbc:"هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيراً، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماع".

يذكر أن وفاء عامر تعرضت عام 2018 لشائعة مماثلة وردت عليها بطريقة مباشرة في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، حيث أصرت على التصوير برفقة زوجها على السجادة الحمراء للمهرجان.

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