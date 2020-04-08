خاص الفن- سليم عساف يكشف تفاصيل "الوضع الحالي": إحساسها سيصل

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​سليم عساف​ لاصدار اغنية جديدة من الحجر المنزلي اليوم بتمام الساعة السادسة مساء بعنوان "الوضع الحالي" ، وعن هذا العمل يتحدث سليم لموع الفن وقال: "هي ليست أغنية طويلة بل لمدة دقيقتين تمثل ما نشعر به في كل بيت حاليا ، فكل شخص منا يفتقد لشخص معين الصديق لصديقته الوالد لابنه او الابن لأمه والأصدقاء لبعضهم البعض والخ.

فأقدم الاغنية ببساطة كبيرة كما اعتمد في كل ما اقدمه وفيها الكثير من الاحساس ، اغنية سلسة بعيدة عن التضخيم الموسيقي فتسمع بها صوتي مع الغيتار فقط ،واعتقد أن الناس ستحبها وستصل لهم من دون استئذان وصورتها على الهاتف من منزلي ايضا بطريقة بسيطة".

على صعيد متصل يؤكد سليم انه يعيش في هذه الفترة سلام وهدوء الى أبعد الحدود ورغم كل الظروف التي تحيط بنا الا انهوجد الوقت الكافي للاتصال بالطبيعة وقضاء اكبر وقت ممكن في أحضانها ومع العائلة داعيا الناس للتحلي بالصبر والبقاء في البيت لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

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