شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص عراقية: “عروسة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 03:55 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لوصلة رقص جديدة من صالونها.د
وظهرت فيفي عبده في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص في منزلها وعلقت كاتبة: “الرقصة دى من صالون فيفي عبده على أغنيه عراقيه للمطربه اسراء الأصيل (عروسه) احب العراق وبحبكم اوى خمسه مواااه”.
يذكر ان فيفي عبده سبق وان نشرت عدد من الفيديوهات وهي ترقص على اغان عراقية خاصة الفنانة رحمة رياض.
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