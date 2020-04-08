كاردى بي بلوك جديد بعد فقد وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية كاردى بي، عن أنها فقدت خمسة أرطال من وزنها أي ما يعادل 2 كيلو ونصف وذلك خلال أربعة أيام فقط، و ذلك بسبب ألم شديد في المعدة جعلها مضطرة للتواجد بالمستشفى خلال الأسبوع الماضي.

وكانت كاردي بي البالغة من العمر 27 عاما، قد واجهت سلسلة طويلة من الانتقادات و الهجوم و ذلك باتهامها باستغلال وضعها كنجمة مشهورة لتدخل المستشفى في ذلك التوقيت وسط جائحة الفيروس كورونا من أجل اكتساب المزيد من الأضواء .

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و كانت ابرز التعليقات التي انتقدت النجمة العالمية قد جاءت بكتابة أحدي معجبات كاردي بي علي ” تويتر” : الشيء الوحيد الذي يزعجني هو أن هناك صديقة مقربة لعمتي مصابة بفيروس كورونا وذهبت إلى المستشفى لكنهم أخبروها أن عليها العودة إلى المنزل لانهم لا يمكنهم خدمتها، وظلت في المنزل مع بقية أفراد عائلتها دون الحصول على دعم او مساعدة.

و استكملت المعجبة قائلة: ولكن بعد ذلك أذهب على وسائل التواصل الاجتماعي وأرى Cardi B في المستشفى لأنها ” تعتقد ” أنها مصابة بالفيروس وتتلقى المساعدة التي تحتاجها ، أعلم أن المشاهير يتمتعون بمزايا ، ولكن هذه هي حياة إنسان.

والجدير بالذكر أن صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي، قد تصدرت لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع خوفا من فيروس كورونا، وتم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة، و بدورها قامت كاردي بي بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام، علقت كاردى علي الصورة وكتبت: هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا.