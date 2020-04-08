ريهانا تعيد إحياء موضة قديمة في جلسة تصوير جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا لقطات لها من جلسة تصوير جديدة، أعادت بها إحياء موضة مطربي الراب في مطلع الألفينيات والتي عرفت باسم box braids.
جريدة الديلي ميل، نشرت لقطات لجلسة التصوير الجديدة لريهانا، والتي كانت بمناسبة ترويجها لماركة نظارات شمس جديدة باسم fenty، وكانت من عدة لقطات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.
وظهرت ريهانا في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة من تصميمات ماركة أزياء Fente، كانت عبارة عن معطف من الجلد الطبيعي يحمل توقيعها الشخصي وصنع لها خصيصا.
وكانت المطربة الأمريكية البالغة من العمر 32 عاما، قد سبق وأعلنت عن تقدمها بتبرعات لدعم مدينة نيويورك في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجه لأجلها حاكم الولاية الشكر لريهانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.
وعلى جانب أخر، كشفت ريهانا، في تصريحات صحفية، عن رغبتها في الإنجاب وتجربة شعور الأمومة، وذلك عقب مرور أسابيع على إنفصالها عن حبيبها السابق الملياردير السعودي حسن جميل.
النجمة العالمية قالت في تصريحات صحفية أجنبية إنها تتمنى إنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال حتى وإن كان هذا الأمر بدون وجود شريك معها.
وانفصلت ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل بعد علاقة عاطفية استمرت 3 سنوات وشهدت استقرار كبيرًا.
وعن أسباب الفراق بين ريهانا، وحبيبها الثري العربي قالت إحدى المجلات الأجنبية إن الملياردير السعودي، كان يجبر المغنية الأمريكية على تناول مأكولات دسمة كي يزداد وزنها، وهو ما كان يغضبها بشدة.
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