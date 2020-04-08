بيع قفازات مايكل جاكسون فى مزاد علنى بمبلغ كبير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

باع مزاد علنى فى ولاية تكساس الأمريكية، القفازات البيضاء التى كان يرتديها الأسطورة الشهير ونجم البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، وذلك مقابل أكثر من 85000 ألف جنيه إسترلينى فى المزاد.

وكان مشجعو نجم البوب، الذى توفى عن عمر يناهز 50 عامًا، عام 2009، قد تنافسوا من أجل شراء القفاز المرصع بالكريستال، وكان مايكل جاكسون قد أرتدى قفازاته عدة مرات على المسرح وفى مقاطع الفيديو بينما كان يؤدى أغانيه الكلاسيكية بهما، بما فى ذلك بيلى جين.

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وقفاز مايكل جاكسون، لم يكن الشىء الوحيد فى إرثه موسيقى شهير، الذى يحقق آلاف الدولارات فى مزاد علنى خلال السنوات الأخيرة، ففى عام 2019، تم بيع النظارات الشمسية المستديرة الأسطورية لجون لينون مقابل 137 ألف إسترلينى فى مزاد بدار سوثبى، فى حين تم بيع رسومات تصميمات بيانو بول مكارتنى مؤخرا مقابل 2000 جنيه إسترلينى.

والجدير بالذكر أن قفازات مايكل جاكسون، أصبحت واحدة من العلامات المميزة لملابسه خلال الجولات العالمية مثل Bad فى الثمانينيات، حيث قال – حينها - “شعرت أن قفازًا واحدًا كان رائعًا.. وبدى ارتداء اثنين من القفازات أمرًا عاديًا جدًا”، وقد تلقى المشترى الذى حصل على القفاز فى مزاد بولاية تكساس، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بهذه الأموال لمنظمة يونيسف، إضافة إلى مظروف من شركة إنتاج “إم جيه جيه” التى أسسها جاكسون.