معاناة عبدالله بوشهري مع كورونا مازالت مستمرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم خروجه من الحجر الصحي؛ إلا الفنان عبدالله بوشهري مازال يعاني من تبعات فيروس كورونا المستجد؛ لكن هذه المرة ليست لأعراض صحية؛ لكن بسبب الاجراءات الصارمة التي تفرضها الكويت على دخول وخروج المواطنين والمقيمين للحد من تفشي الفيروس.

النجم الذي تم احتجازه في الحجر الصحي فور وصوله إلى الكويت قادماً من إيران، كشف عن أن ابنته وزوجته عالقتان في العاصمة البريطانية، ولا يزال ينتظر عودتهما لدولة الكويت.

بوشهري أعرب عن قلقه البالغ على زوجته ونجلته، بالرغم من حرصه على التواصل معهما بشكل يومي للاطمئنان عليهما، نظرا لتفشي وباء الكورونا في بريطانيا، وقال: «هناك خطة من الحكومة الكويتية لنقل جميع العالقين في لندن بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقُّف رحلات الطيران، وأتواصل مع ابنتي وزوجتي العالقتين هناك من أجل أن أكون بجوارهما بشكل كامل».

Advertisements

وأضاف: «أزمتهما لن تنتهي بمجرد وصولهما إلى الكويت؛ فمن المقرر أن يدخلا إلى الحجر الصحي، وأتمنى أن يمرَّ هذا الوقت وتكونا في أفضل حال».

حالة بوشهري الصحية جيدة بحسب وصفه، في الوقت الذي شدد فسه على التزامه بالإجراءات الوقائية، التي تقضي بالابتعاد عن أفراد الأسرة داخل المنزل حوالي متر أو مترين، وعن كيفية قضائه وقت العزل المنزلي، أوضح: «أقرأ الأعمال المعروضة علي، مع لعب «البلايستيشن»، إلى جانب تصفُّح مواقع التواصل»، بالإضافة لقضاء بعض الوقت مع شقيقه محمود بوشهري، وطهي الطعام مع والدته.

يُذكر أن عبدالله بوشهري يعيش ويستقر في الكويت منذ احترافه مجال الفن، وقد اعلن الفنان الشاب في أغسطس 2015 عن زواجه من فتاة كويتية من خارج الوسط الفني وفي 19 أكتوبر 2016 رزق بإبنته الأولى التي اطلق عليها اسم «داليا»، كما أنه شقيق الفنان محمود بوشهري.

من ناحية أخرى، يُعد مسلسل «الحلقة الأخيرة» أحدث الأعمال التي بدأ بوشهري في تصويرها مؤخراً، وهو من تأليف فهد العليوة ومن إخراج خالد الرفاعي، ويشارك بوشهري في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، فهد العليوة، إنتاج شركة إيجل فيلمز لصاحبها اللبناني جمال سنان، ومن المنتظر عرض العمل خلال المارثون الرمضاني المقبل.