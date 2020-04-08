موهبة جديدة تظهر في بيت الزعيم عادل إمام

الأربعاء 8 أبريل 2020

عادل امام

نشر المخرج المصري رامي إمام عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقاطع فيديو تظهر فيها موهبة جديدة من داخل منزل الفنان القدير عادل إمام، إذ أوضح أن هالة، ابنة شقيقته "سارة"، تتمتع بموهبة الرسم، مستعرضًا بعض الرسومات والأدوات التي تستخدمها.



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وقال خلال الفيديو: "اكتشفت إن مش آل إمام بس اللي عندهم النزعة الفنية في العيلة، اكتشفت إن هالة مقبل بنت سارة أختي، عندها نزعة فنية جامدة أوي، مش في الموسيقى، مش في التمثيل، مش في الإخراج، بس في الرسم.

اكتشفت إنها بترسم حلو وبطريقة حلوة، وعرفت دا من 4 سنين، لما كانت بتدخل معارض وأكاديميات الرسم، وسافرت معارض في إيطاليا وفرنسا، وعملت إنترفيوهات في معظم القنوات المصرية، أنا عمري ما عملت إنترفيوهات بالكم اللي هي عملته".

يذكر أن رامي أنهى عمليات المونتاج والميكساج الخاصة بمسلسل "فلانتينو" الذي يعود به والده الزعيم عادل إمام لشاشة رمضان بعد غيابه العام الماضي.