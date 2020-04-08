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كورونا يودي بحياة فنان شهير تغلب على السرطان مرتين

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الأربعاء 8 أبريل 2020

جون براين

وافت المنية جون براين المغني الشعبي الأميركي امس (الثلثاء) عن عمر ناهز 73 عاماً، متأثراً بإصابته فيروس كورونا، بعدما دخل في 26 آذار (مارس) المنصرم، إلى المستشفى بحال حرجة.

 

وكان براين تغلب على مرض السرطان مرتين، الأولى في عام 1988، وفي الثانية في عام 2013 حين أصاب المرض رئته اليسرى.

 

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ويعتبر براين من أبرز موسيقيي الفوك (الموسيقى الشعبية)، منذ اطلق مجموعته الغنائية الأولى في عام 1971، كما أطلق شركته الخاصة "أوه بوي ريكوردز" في عام 1981.

 

وفاز بجائزة "غرامي" أكثر من مرة خلال مسيرته، فكانت الأولى في عام 1991 عن فئة "أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة"، عن ألبومه The Missing Years (السنوات الضائعة).

 

وحصد الثانية في عام 2005 عن ألبومه Fair and Square. وفي كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي حاز "غرامي" عن مجمل مسيرته الفنية.

 

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