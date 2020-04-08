بتأثر واضح وعفوي... أحلام تتدخل لإنهاء حالة كورونا في بلدها

الأربعاء 8 أبريل 2020

الفنانة الإماراتية أحلام

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام قرارها المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي سجل عدداً من الحالات في بلدها.



ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" فيديو أعلنت من خلاله إطلاق هاشتاغ "ساعة الصفر" داعية متابعيها إلى المشاركة من أجل الوصول إلى صفر إصابات في الإمارات وتمنت أن يتخلص الوطن العربي والعالم من المرض.

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وتفاعل معها الكثيرون وحققت أكثر من 335 ألف مشاهدة في الساعات الخمس الأولى بعد النشر. ولفتت الأنظار بطريقة كلامها العفوية والطبيعية وبتأثرها بالحالة التي يشهدها العالم في هذه الظروف الصعبة.

وأرفقت المقطع بالتعليق: "لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب إلى صفر حاله مصابة بفايروس كورونا فلنبدأ باسم الله".

ويشار إلى أن أحلام تشارك أيضاً من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في حملات التوعية التي تهدف إلى دعوة الجميع إلى الالتزام بقواعد الحجر المنزلي الذي يهدف إلى الحد من انتشار عدوى الفيروس الشائع عالمياً.