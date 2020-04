منصة OSN تبث الموسم الثالث من مسلسل KILLING EVE بالتزامن مع الولايات المتحدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة البث من شبكة OSN، عن عودة KILLING EVE، المسلسل الدرامي الحائز على جوائز، بموسمه الثالث والأخير يوم الاثنين 13 أبريل 2020.

وسيتم عرض المسلسل الشهير في الولايات المتحدة على قناة بي بي سي أميركا بالتزامن مع عرضه في الشرق الأوسط.

وتشارك في الموسم الثالث الفائزة بجائزة غولدن غلوب وجائزة ساغ وجائزة اختيار النقاد للأفلام الممثلة ساندرا أوه، والفائزة بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) وجائزة ايمي جودي كومر، والمرشحة لجائزة إيمي والفائزة بجائزة بافتا فيونا شاو، إلى جانب المرشحة لجائزة بافتا كيم بودنيا. كما سيشهد الموسم الثالث انضمام باقة من الممثلين مثل ديم هارييت والتر (بطلة مسلسلي Succession وThe End) وداني ساباني (بطل مسلسل Harlots) وجيما ويلان (من مسلسل Game of Thrones) وكاميل كوتن (بطلة مسلسل Call My Agent) وستيف بيمبرتون (بطل مسلسل Inside No. 9) وراج باجاج (من مسلسل A Christmas Prince: The Royal Wedding)، وتورلو كونفيري (من فيلم Ready Player One) وبيدجا بيجلاك (من فيلم Harry Potter) وإفجينيا دودينا (من مسلسل One Week and a Day). فيما تشارك الكاتبة البريطانية سوزان هيثكوت (من مسلسل Fear the Walking Dead) ككاتبة رئيسية ومنتجة تنفيذية.