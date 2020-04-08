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"الخليج 365" من بيروت: بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات الفنان اللبناني نادر الأتات، والتي تحمل عنوان “يا تارك“من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.
وطرح "الأتات" خلال الساعات الماضية الصورة الرسمية للأغنية الجديدة، وأعلن أنه من المُقرر إطلاقها يوم السبت القادم في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الحالي.
وشدد الأتات على أن إرادة الحياة أقوى من كل الظروف، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا، وقال عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “لأن إرادة الحياة فينا أقوى. غنيتي الجديدة يا تارك مني إلكن. بتسمعوها السبت ١١/٤/٢٠٢٠“.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يُعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "يا تارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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