نادر الأتات يُعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "يا تارك"

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"الخليج 365" من بيروت: بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات الفنان اللبناني نادر الأتات، والتي تحمل عنوان “يا تارك“من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.

وطرح "الأتات" خلال الساعات الماضية الصورة الرسمية للأغنية الجديدة، وأعلن أنه من المُقرر إطلاقها يوم السبت القادم في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الحالي.

وشدد الأتات على أن إرادة الحياة أقوى من كل الظروف، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا، وقال عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “لأن إرادة الحياة فينا أقوى. غنيتي الجديدة ⁧‫يا تارك‬⁩ مني إلكن. بتسمعوها السبت ١١/٤/٢٠٢٠“.