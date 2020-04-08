شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى عضو فريق واما محامى فى " فرصة تانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان والمطرب أحمد الشامى عضو فريق واما الغنائى، تصوير مشاهده فى مسلسل "فرصة ثانية" والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد الشامى ضمن أحداث العمل دور محامى يدعى "كمال" فى إطار أحداث العمل.

مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

مسلسل "أنا شهيرة ..أنا الخائن"، رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين فى عام 2013، وتحكى الكاتبة من خلالها على لسان بطلى القصة " شهيرة ورءوف " حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل من خلاال الكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها "شهيرة"، ويقدم الثانى وجهة نظر "رؤوف" الطرف الآخر فى العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيسيًا في الحكاية، فبعد أن قام "رؤوف" بخيانة شهيرة تقرر الأخيرة الانتقام بنفس الطريقة، بدافع الانتقام والثأر لكرامتها الشخصية لكن الأمر كان مريرًا على كليهما.