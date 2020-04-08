شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الفتوة" على البوسترات الدعائية بالعمة والنبوت والملاية اللف والبرقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع وأبطال مسلسل "الفتوة" عن البوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل وبطلة بوستر بمفرده إضافة إلى بوسترات جمعت الأبطال سوياً، وظهرت الفنانين مرتدين الجلباب والعمة ويمسكون النبوت أما السيدات فارتدين العبائة اللف والبرقع، لاسيما وأن أحداث العمل تدور فى زمن الفتوات.



بوستر جماعى لأبطال الفتوة

وتصدر الفنانين ياسر ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى بوسترات بمفردهم، ونفس الأمر بالنسبة للفنانتين مى عمر ونجلاء بدر، فيما ظهر على البوستر الجماعى الأربعة ومعهم الفنانين رياض الخولى وأحمد خليل، على أن تطرح شركة سينرجى المنتجة للمسلسل البرومو الدعائى خلال الساعات القليلة المقبلة.



ياسر جلال يتصدر بوستر الفتوة

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



ياسر جلال واحمد صلاح حسنى

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.

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مى عمر بالعبائة اللف والبرقع على بوستر الفتوة



احمد صلاح حسنى على بوستر الفتوة



نجلاء بدر تتصدر بوستر الفتوة



ليلى احمد زاهر مع ياسر جلال على بوستر الفتوة