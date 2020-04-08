شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يشارك جمهوره بمغامراته فى المطبخ مع بناته فريدة وكاميليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير جمهوره بيومياته فى العزل المنزلى الذى فرضه الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، حيث نشر فيديو طريف مع بناته فريدة وكاميليا من مطبخه، يقول فيه "محدثكم شريف منير وبناته من مطبخ المقطم معايا فريدة علي الحوض وكاميليا مبتعملش ـي حاجة خالص".



شريف منير

ويشارك النجم شريف منير فى بطولة مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تاني ليه"، إلى جانب كريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد "انتٍ طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

Advertisements

يشار إلى أنه فى الساعات الماضية ترددت أقاويل بتوقف المسلسل دون أسباب واضحة، وبسؤال بطلة العمل عن تلك الشائعات، أكدت لـ"الخليج 365" أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن التصوير مستمر يومياً مع أبطال المسلسل بدون توقف، وسخرت بطلة العمل من هذه الأقاويل قائلة: "خلى اللى يقول يقول ربنا شايف وعارف".