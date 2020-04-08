شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن الكورونا .. بطل جيمس بوند ينظف سيارته بنفسه بمحطة تموين بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم جورج لازنبي نجم جيمس بوند السابق علي تنظيف زيارته بنفسه في إحدى محطات البنزين في لوس آنجلوس، ويبدو أن النجم لا يخشي الخروج من المنزل ولا تأثيرات الفيروس علي كبار السن فالنجم البالغ من العمر ٨٠ عاما، فضل تنظيف سيارته بنفسه وراعي شروط الحماية بتطهير وتعقيم يده وغسلها بعد الانتهاء من تنظيف السيارة.

وفي سياق متصل تقرر تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الأخير حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في أبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر.

وكان النجم رامى مالك تصدر بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.

قصة النسخة الأخيرة من الفيلم تدور حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

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