شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية: سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان ومحمد سامى فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية نور عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل "البرنس" فى أول تعاون مع النجم محمد رمضان وثانى تعاون مع المخرج محمد سامى، ونشرت البرومو الخاص بالمسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه :"سعيدة جداً بمشاركتي في مسلسل البرنس وأول تعامل مع النجم محمد رمضان وتانى تعاون بينى وبين المخرج المتميز محمد سامى، متحمسة أوى لشخصية "علا" لأنه دور جديد عليا ومختلف جداً. قريباً في رمضان 2020 على قناة dmc ".



نور

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى البرومو منذ قليل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.