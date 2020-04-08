شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مهنئا ابنته ليلى على دورها بمسلسل "الفتوة": مبروك وهتكسرى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد زاهر، ابنته الفنانة الشابة ليلي زاهر، بعد طرح البوستر الدعائى لمسلسها الجديد "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال والنجم أحمد صلاح حسنى، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020



احمد زاهر

ونشر أحمد زاهر صورتها علي الأفيش الدعائي مع النجم ياسر جلال عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها :" الف مليون مبروك يا روح قلبي وإن شاء الله هاتكسري الدنيا وأنا متأكد إنك قد المسئولية وهاتعملي دور حلو يشرفني ويشرف أصحابي واخواتي ياسر جلال ومي عمر والمخرج حسين المنباوي مبروك للجميع، مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله ليلي أحمد زاهر (نورا)".

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى.

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وكان المؤلف هانى سرحان، كشف عن شخصيات المسلسل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، بوسترات المسلسل الرسمية قبل أيام قليلة من عرضه.

وكشف سرحان، عن شخصية حسن الجبالى، التى يؤديها النجم ياسر جلال، وشخصية عزمى أبو شديد، التى يؤديها النجم أحمد صلاح حسنى.

من جانبه أعرب أحمد صلاح حسنى، عن سعادته بالعمل الجديد، قائلا: "تحدى جديد لكن سعيد به، وسعيد أكثر بالعمل مع أخ عزيز وإنسان محترم اسمه ياسر جلال، ممثل كبير وإنسان فوق الوصف، يارب كرمك".