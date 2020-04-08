شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستأنف تصوير حلقات برنامج "إغلب السقا" فى لبنان بعد توقف 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف النجم أحمد السقا تصوير حلقاته برنامجه الجديد الذى يحمل اسم "اغلب السقا" وتقدمه اللبنانية رزان مغربى، فى لبنان وذلك بعد توقف 3 أسابيع كاملة بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا وكان منها إيقاف تصويرأي أعمال فنية يتم تصويرها.

ووضع القائمون على البرنامج خطة للانتهاء من الحلقات المتبقة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، وذلك بعدما تم الانتهاء من نصف الحلقات قبل فترة التوقف، كما أن فريق عمل البرنامج يرغب بشدة فى العودة إلى مصر مباشرة بعد الانتهاء من تصويرآخرالحلقات.



احمد السقا ورزان مغربى

"اغلب السقا" مأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات "beat the star" والمنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل على شاشة mbc مصر، وتقدمه رزان مغربى وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف، حيث طرحت قناة mbc مصر البرومو الدعائى للبرنامج قبل أيام وظهر عدد من النجوم منهم محمد هنيدى ونيللى كريم ودرة وآخرين.

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يشار إلى أن أحمد السقا يشارك كضيف شرف فى حلقتين من حلقة من حلقات مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتأليف أمين جمال وإخراج وائل احسان وتشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف.