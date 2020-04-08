"يارب يا كريم".. نجلاء بدر تنشر بوستر "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "الفتوة" المقرر عرضه في رمضان القادم. وعلقت: "الحمد لله، مسلسل الفتوة في رمضان بإذن الله، تصوير البوستر شريف مختار، يارب يا كريم". مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، أنعام سالوسة، ليلى زاهر، مها نصار، أحمد خليل، أحمد خالد، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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