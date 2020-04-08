أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة دعم لابنته "ليلى" التي تشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ونشر "زاهر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لابنته من كواليس المسلسل بصحبة الفنان ياسر جلال.

وعلق: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي، وإن شاء الله هتكسري الدنيا، وأنا متأكد إنك قد المسئولية وهتعملي دور حلو يشرفني و يشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي وأخواتي ياسر جلال، ومي عمر، والمخرج حسين المنباوي، مبروك للجميع مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، ليلى زاهر، مها نصار، ومن إخراج حسين المنباوي.