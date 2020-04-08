محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة دعم لابنته "ليلى" التي تشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
ونشر "زاهر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لابنته من كواليس المسلسل بصحبة الفنان ياسر جلال.
وعلق: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي، وإن شاء الله هتكسري الدنيا، وأنا متأكد إنك قد المسئولية وهتعملي دور حلو يشرفني و يشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي وأخواتي ياسر جلال، ومي عمر، والمخرج حسين المنباوي، مبروك للجميع مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله".
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، ليلى زاهر، مها نصار، ومن إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.