"أمير كرارة يروج لـ "الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان أمير كرارة، لمسلسله الجديد "الاختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "رمضان 2020، الاختيار، منسي الأسطورة، سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار".

مسلسل "الاختيار" يحكي مسيرة البطل الشهيد أحمد المنسي، في مقابل خيانة الإرهابي هشام عشماوي.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج بيتر ميمي.