تراند اليوم : فيديو| مجنون "ياسمين عبدالعزيز" يفاجئها بهذا الأمر في الشارع

تفاجأت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، بتجمع المعجبين حولها أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"، على الرغم من حظر التجمعات بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ولاحق أحد المعجبين "ياسمين" وهي داخل السيارة، معبرًا عن إعجابه الشديد بها, قائلاً إن زوجته اسمها "ياسمين".

وقال لها: "والله بحبك يا فنانة نورتي الدنيا ربنا يدخلك الجنة يارب.. والله مراتي اسمها ياسمين والله..أنا فرحان جامد.. أنا أمي قالت لي أنت هتقابل ياسمين والله... والله العظيم بحبك". فيما اكتفت "ياسمين" بابتسامة على وجهها قبل أن تغادر المكان.

يذكر أن ياسمين كانت قد تعرضت لهجوم من شقيقها بسبب ارتباطها بعلاقة حب مع الممثل الشاب أحمد العوضي، وهو ما أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى البطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمى.



