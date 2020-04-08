تراند اليوم : مبارك يظهر بالزي العسكري.. و"إلهام شاهين" توجه رسالة إلى أسرته

شاركت الممثلة المصرية، إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك، في ذكرى مرور 40 يومًا على وفاته.

وعلقت "إلهام" على صورة مبارك التي ظهر فيها بالزي العسكري، قائلة: "أربعون يوم مضت على رحيل الرئيس حسنى مبارك رحمة الله عليه .. سنتذكره دائما بكل الخير و ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مثواه الجنة.. "

وأضافت: "وعزائي لأسرته الكريمة السيدة سوزان مبارك وأبنائه العزاز جدا جمال و علاء مبارك .. ربنا معاكم".

وكانت "إلهام" ظهرت في جنازة وعزاء مبارك، الذي توفي عن 92 عامًا في أواخر فبراير الماضي.

والرئيس الأسبق مولود في 4 مايو 1928، وتولى الحكم في 14 أكتوبر 1981، خلفًا لسلفه الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 11 فبراير 2011.

Advertisements

وعمل مبارك بالقوات الجوية في العريش عام 1950، ثم انتقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات عام 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم بات مساعدًا لأركان حرب الكلية، فأركان حرب الكلية حتى عام 1959.

وعُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، ثم تعين بعدها مديرا للكلية الجوية في 1967، قبل أن يترقى لرتبة عميد في 1969، ثم قائدا للقوات الجوية في 1972، فنائبًا لوزير الحربية.

وقاد مبارك، القوات الجوية إبان حرب أكتوبر 1973، وترقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية (السادات) في أبريل 1975.‎

