تراند اليوم : عادل إمام يعلن اعتزال الفن عبر "السوشيال ميديا"

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعلان الفنان المصري الكبير عادل إمام اعتزاله الفن بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو" الذي سيعرض في رمضان القادم.
المسلسل من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
من جانبه أوضح نفى منتج المسلسل ، هشام تحسين، ما تم تداوله عن إعتزال المممثل المصري عادل إمام، بعد عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، مشيرًا إلى أن اعتزال الفنان لم يعلن إلا عبر السوشيال ميديا من جانب البعض وليس له أساس من الصحة.
وقال تحسين في تصريحات صحفية إن هذه الأخبار غير صحيحة، وإمام لم يعتزل الأعمال الدرامية، "داعياً الله أن يمتع إمام بالصحة، ويمتعنا بأعمال جديدة لمصر والعالم العربي كله".