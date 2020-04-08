تراند اليوم : فنان مصري يعاني من "الهذيان" و"تامر حسني" يتكفل بعلاجه



قال شقيق الملحن المصري، خالد عادل، إن أخاه يعاني من أعراض هذيان، مفسرّا ظهوره في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاستغاثة بالمطرب تامر حسني من أجل مساعدته، ونقله إلى مستشفى آخر للعلاج.

وكتب شقيق "خالد" عبر صفحته على "فيس بوك": "يا جماعة أنا باعتذر عن الفيديو اللى أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته لأن خالد أخويا عنده تسمم دموى حاد بسبب التهاب خلوى حاد برجله الشمال والتسمم الدموى ده بتكون أعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الإدراك والنطق والأستاذ تامر حسنى وأخيه الأستاذ حسام حسنى متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلى الرعاية المركزة وبشكرهم جدًا جدًا على اهتمامهم بحالة أخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير".

وأضاف: "وباعتذر جدًا على الفيديو اللى نزل من أخويا لأن للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه وخرجت أكلم الدكتور لقيت الفيديو نزل وهو بيطلب من أصدقائه أنهم يقفوا جنبه للأسف هو فى حالة لا وعى كامل ومفيش أى إدراك ذهنى عنده”.



ويعاني "خالد" من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجله الاثنين وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.



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وظهر في فيديو نشره عبر صفحته وهو يرقد في مستشفى حكومي يتلقى فيها العلاج ويستغيث بزملائه الفنانين: "الحقوني يا جماعة .. أصدقائي الفنانين الحقوني.. تامر حسني الحقني". وقال إنه يتعرض للإهانة ولا يستطيع الحركة ويود مغادرة المستشفى بأقصى سرعة.



وكان تامر حسني أعلن أنه سيتكفل بعلاج خالد عادل على نفقته الخاصة، لكنه ينتظر تحسن بسيط في حالته الصحية حتى يستطيع نقله من مستشفى شبرا العام التي يتلقى فيها العلاج إلى مستشفى خاص.

يشار إلى أن خالد عادل قدم مجموعة من الألحان، أشهرها "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" لمصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري.