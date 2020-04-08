جون براين يفارق الحياة بعد معاناته مع فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 11:43 صباحاً - فارق المغني الأمريكي جون براين John Prine الحياة، عن عمر ناهز الـ 73 عاماً، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقد أكدت خبر الوفاة زوجة النجم "فيونا"، وذلك بعد أن نُقل إلى المستشفى في 26 مارس/آذار؛ بسبب معاناته من كورونا.

وكان الراحل يعاني من مرض السرطان منذ عام 1998، كما أنه أصيب عام 2013 بسرطان في رئته اليسرى، وخضع لجراحة لاستئصاله.

ونال براين شهرته الكبيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث فاز بأول جائزة غرامي عن فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز) عام 1991، كما حصد الجائزة عينها عام 2005، عن ألبومه (فير آند سكوير).

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