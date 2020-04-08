على أنغام أغنية "عروسة" للمطربة العراقية اسراء الأصيل، قامت الفنانة فيفي عبده بنشر فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء قيامها بالرقص على تلك الأغنية.
علقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: " الرقصةدي من صالون فيفي عبده على أغنية عراقية للمطربة اسراء الأصيل عروسة أحب العراق وبحبكم، خمسة مواه".
تفاعل الكثير مع فيديو رقص فيفي عبده فحصلت على قرابة الخمسة وعشرين ألف مشاهدة في غضون دقائق معدودة من نشر الفيديو.
يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" كان أحدث ما قدمته فيفي عبده وخاضت به السباق الرمضاني السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف تقضي فيفي عبده ليالي الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.