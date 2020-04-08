شاهد.. كيف تقضي فيفي عبده ليالي الحظر

على أنغام أغنية "عروسة" للمطربة العراقية اسراء الأصيل، قامت الفنانة فيفي عبده بنشر فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء قيامها بالرقص على تلك الأغنية.

علقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: " الرقصة

دي من صالون فيفي عبده على أغنية عراقية للمطربة اسراء الأصيل عروسة أحب العراق وبحبكم، خمسة مواه".

Advertisements

تفاعل الكثير مع فيديو رقص فيفي عبده فحصلت على قرابة الخمسة وعشرين ألف مشاهدة في غضون دقائق معدودة من نشر الفيديو.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" كان أحدث ما قدمته فيفي عبده وخاضت به السباق الرمضاني السابق.