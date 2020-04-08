فن ومشاهير

تامر حسين يهدئ ذعر جمهور الملحن خالد عادل

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طمأن الشاعر تامر حسين جمهور الملحن خالد عادل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وأكد تامر حسين، قائلًا: ربنا يعافى أخي وصديقي الملحن خالد عادل

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ويقوم بالف سلامة كل إخواته فى ضهره وشهادة حق لـ الأمانة تامر حسني مش مقصر من أول يوم الله يباركله ويزيده جدع وأبن أصول مع صاحبه .. وكلنا سند وف ضهر خالد ربنا يقومه بـ ألف سلامة.

 

يذكر أن الملحن خالد عادل تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى  إحدى المستشفيات، في نفس السياق، أكد شقيقه حسام شقيق الملحن خالد عادل أن الأخير لا يزال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل في الطحال والتهاب حاد بالخلايا وتسمم حاد في الدم.

 

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