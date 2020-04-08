فيديو .. دنيا المصري تشعل التيك توك بـ الأبيض والأسود

نشرت الفنانة دنيا المصري فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهرت دنيا من خلاله عبر تطبيق تيك توك، وهي تؤدي أحد المشاهد لأفلام الأبيض والأسود. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة دنيا المصري في بطولة مسلسل خط ساخن، وهو من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من سلاف فواخرجي، نضال الشافعي، حسين فهمي، صلاح عبدالله، أحمد التهامي، محمود حافظ، حسني شتا، علاء شعير، فارس الحداد، عابد عناني، صابرين، ثراء جبيل، محمود الجابري، هايدي، أسما الشال، عبدالرحمن فتحي، محمد عادل، سهر الصايغ، سعيد صديق، سميرة عبدالعزيز. حسين، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من سلاف فواخرجي، نضال الشافعي، حسين فهمي، صلاح عبدالله، أحمد التهامي، محمود حافظ، حسني شتا، علاء شعير، فارس الحداد، عابد عناني، صابرين، ثراء جبيل، محمود الجابري، هايدي، أسما الشال، عبدالرحمن فتحي، محمد عادل، سهر الصايغ، سعيد صديق، سميرة عبدالعزيز.

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