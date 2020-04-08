إلهام شاهين تتذكر الرئيس الأسبق حسني مبارك في ذكرى الأربعين

نشرت النجمة إلهام شاهين صورة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأحيت إلهام ذكرى الأربعين للرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلة: أربعون يوم
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى يوم الثلاثاء 25 من شهر فبراير الماضي عن عمر يناهز الـ 91، وأقيمت جنازة عسكرية في اليوم التالي بمسجد المشير في بالتجمع الخامس.
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