إلهام شاهين تتذكر الرئيس الأسبق حسني مبارك في ذكرى الأربعين

نشرت النجمة إلهام شاهين صورة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأحيت إلهام ذكرى الأربعين للرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلة: أربعون يوم

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مضت على رحيل الرئيس حسنى مبارك رحمة الله عليه .. سنتذكره دائمًا بكل الخير و ندعو له بالرحمة والمغفرة و أن يكون مثواه الجنه .. و عزائي لأسرته الكريمه السيدة سوزان مبارك و أبنائه العزاز جدًا جمال و علاء مبارك .. ربنا معاكم.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى يوم الثلاثاء 25 من شهر فبراير الماضي عن عمر يناهز الـ 91، وأقيمت جنازة عسكرية في اليوم التالي بمسجد المشير في بالتجمع الخامس.