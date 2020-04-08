جو رعد ينهار بالبكاء والسبب فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كان نشره الفنان اللبناني ​جو رعد​ عبر صفحته الخاصة، ظهر فيه وهو يتحدث عن شعوره بالوحدة بسبب إبتعاده عن أهله وأصدقائه المقربين نتيجة إنتشار ​فيروس كورونا​.

وخلال حديثه متأثراً لم يستطع رعد من تمالك دموعه، إذ إنهار باكياً وقال:"بدي أقولكم شغلة.. والله ما حدا بيعرف قيمة الأهل إلا لما يبعدوا عننا.. أنا من الصبح متضايق وحاسس حالي لوحدي".

المهم دقيت لأمي وبكيت لها مثل الولد الصغير.. ودعتلي يمكن دعوة بتخلي الواحد يصبر حاله.. شو بتنفع الشهرة.. وإيه النفع المال ولا كل شيء لما تحس حالك وحيد".

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