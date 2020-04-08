زين العمر بإهداء خاص إلى كل من ضحى من أجل لبنان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​زين العمر​ أغنية جديدة بعنوان "عرفنا قيمتكن" عبر "يوتيوب"، والذي أهداها بشكل خاص لكل الطواقم الطبية والعسكرية والأمنية اللبنانية التي تقف اليوم خط الدفاع الأول في وجه ​فيروس كورونا​.

ونشر العمر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من الأغنية وعلّق بالقول:"عرفنا قيمتكن إهداء الى كل مَن ضحّى من أجل لبنان".

الأغنية من كلمات حبيب بو انطون، ألحان يحيى الحسن، توزيع وتسجيل، حسن يحيى المعوش، ميكس وماستر ابراهيم الكستي، استوديو يحيى الحسن.

وكان أعرب العمر سابقاً عن تقديره وإحترامه لهذه الطواقم، قائلاً:"لهذه القبعات، تُرفع القبّعة".

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