بالفيديو- محمد رمضان يكشف مشهد من مسلسل "البرنس‎"‎

ميرنا وليد - بيروت - قبيل انطلاق شهر رمضان وعرض الأعمال الدرامية على القنوات المختلفة ينتظر الفنان المصري ​محمد رمضان​ عرض مسلسله الجديد ‏‏"​البرنس​" ضمن السباق الرمضاني 2020.‏

ونشر رمضان مشهد من المسلسل عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وظهر فيه يرتدي ملابس السجن، ويتصارع مع الممثل المصري محمد ‏أحمد ماهر بين المساجين.‏

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار درامي اجتماعي داخل العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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