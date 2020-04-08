شاهد فيديو كليب ماريتا الحلاني على أغنية اليسا "أيامي بيك"

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تحفيزية من الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لمتابعيها من أجل مشاركتها حفلها المباشر طلبت من متابعيها نشر فيديو لهم وهم يرقصون على ألحان إحدى أغنياتها ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم "هنغني كمان وكمان".

ولفتت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ الأنظار بتعليقها على إليسا بنشر فيديو كليب قديم لها على ألحان أغنية "أيامي بيك" التقطته أختها دانا. وعلّقت عليه قائلة: "هيدي أنا بال ٢٠٠٩ كان عمري ١٢ سنة! "أيامي بيك" كانت أغنيتي المفضلة وصورت عليها فيديو كليب من إخراج أختي دانا! شوفوا شكلي كيف عايشتها للآخر "هنغني كمان وكمان".

وبدورها ردت إليسا على الفيديو الذي نشرته ماريتا قائلة :"super cute".

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