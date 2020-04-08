احلام تتحدى الكورونا بـ “ساعة صفر”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:54 صباحاً - أعلنت الفنانة الاماراتية احلام عن اطلاقها هاشتاغ “ساعةـصفر” بهدف الوصول الى صفر حالة مصابة جديدة بالكورونا في الامارات.

وقالت احلام في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبيت اسوي هذا الهاشتاغ واسميه ساعة صفر”

وتابعت احلام: “هدفي الاول من هذا الهاشتاغ نوصل بوطننا الحبيب الى صفر حالة معاناة او مصابة بالكورونا”.

This is a Twitter Status لنثبت للعالم اجمع اننا على قدر المسئوليه وفوق كل التوقعات وتحت اوامر قادتنا سمعاً وطاعه وهدفنا كلنا ان نصل ب وطننا الحبيب ب #صفر حاله مصابه ب فايروس كورونا فلنبداء بسم الله #ساعه_الصفر #خلونا_بالبيت #كلنا_بوخالد #التزامنا_يحمينا #التزامنا_يحمي_الوطن #التزامنا_في_بيوتنا 🇦🇪♥️🙏🏻 pic.twitter.com/dXtTiKUHHG — #ساعة_الصفر AHLAM🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 8, 2020

وختمت قائلة: “بتمنى كلكم تساهموا بهذا الهاشتاغ لنثبت للعالم اجمع اننا على قدر المسؤولية ونحن فوق كل التوقعات ونحن بولاة امرنا وحكامنا ربي حاميهم في وطننا الامارات وكل العالم العربي والعالم نتخلص من هذا الفيروس”.