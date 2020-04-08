مفاجأة خاصة من مي كساب لزوجها مغني “إلعب يلا” في عيد ميلاده

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت الفنانة مي كساب بيوم ميلاد زوجها محمد الشهير بأوكا عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستغرام”، وقدمت له التهنئة بطريقة مميزة.

وجهزت مي مفاجأة خاصة عبارة عن مقطع فيديو لمعايدات من مجموعة من الفنانين المقربين لأسرتها والذين قدموا لزوجها التهنئة بكلمات من القلب.

وبدأت كساب كلامها في المقطع ليتوالى بعدها الفنانين من بينهم صلاح عبدالله وحمادة هلال، وخالد غنام، وأحمد شيبة، وأحمد السبكي، وغيرهم من نجوم الفن. وعلقت عليه قائلة: “كل سنة وأنت الحياة بالنسبالنا والنسبة لكل اللي بيحبوك.. جمعتلك كل اللي بيحبوك عشان يقولولك كل سنة وأنت طيب.. بحبك”.

يذكر أن كساب ستقدم في رمضان مسلسلا إذاعيا وهو “دفعة محمد صلاح”، وتجسد في الحلقات شخصية “مدرسة موسيقى” متزوجة من مصطفى خاطر وهو من بطولة مصطفى خاطر، وإنعام سالوسة وآخرين وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي.