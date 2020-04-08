هكذا واجهت يسرا شبح الإصابة بسرطان الدم بمفردها

متابعة بتجــــــــــرد: خلال استضافتها في برنامج “دبي كروز” الذي تقدمه الاعلامية ميساء مغربي، لم تتمكن النجمة يسرا من منع نفسها عن البكاء خلال حديثها عن والدتها التي فارقت الحياة العام الماضي.
وقالت متأثرة من شدّة الحزن وبكت بحرقة وهي تقول: “وحشتني أوي أمي”. وكشفت عن لحظاتها الأخيرة قائلة: “مسكت إيدي مرتين وقالتلي خدي بالك من نفسك قولتلها حاضر بس أنا كويسة المهم إنتي”.
وتحدثت بصراحة عن أبناء إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بإخفاء ما قاله لها الأطباء بشأن مرضها عن الجميع وكذلك والدتها.
وأكدت أنها عاشت حالة من الرعب بسبب الخوف من “اللوكيميا” لأنه قبل 20 عاما كانت التكنولوجيا في النتائج والعلاج من المرض ليست كما هي اليوم، منوهة إلى أن المرضى وقتها كان من يتخطاه ويتعافى منه قليلون لأن المرض كان خطيرًا.
وأشارت إلى أنها في حال واجهتها أزمة كانت تخاف كثيرا على والدتها أما حاليا ولأن والدتها غير موجودة يتحول خوفها على زوجها.
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