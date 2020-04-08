تراي يونغ ينشر فيديو طريف مع كلبه في الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: نشر تراي يونغ صانع ألعاب اتلانتا هوكس على حسابه الخاص إنستغرام مقطع فيديو طريف مع كلبه. وظهر تراي يونغ في الفيديو وهو يقوم ببعض التمارين والتسديد نحو السلة في الحجر المنزلي. وتجدر الإشارة أن الدوري الأمريكي للمحترفين الـNBA متوقفمنذ شهر تقريباً وتحديداً من 11 اذار بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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