تصوير حلقة من مسلسل All Rise الأميركي عن بعد!

متابعة بتجـــــــــرد: ستصور حلقة من مسلسل All Rise لمحطة CBS التلفزيونية، مكرسة لنشاط القضاء في ظل انتشار فيروس كورونا، عن بعد مع بقاء كل ممثل في منزله.
وسيستخدم منتجو المسلسل مجموعة من الوسائل المتاحة للتصوير عن بعد من دون تجهيزات محترفة، مثل تطبيق FaceTime وZoom.
ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستخدم القيمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور وإضافة ما يريدون عليه.
وستنجز الحلقة، التي ستبث في 4 أيار، مع احترام كامل لإجراءات العزل المعمول بها راهناً في كاليفورنيا ولوس أنجليس حيث تجري أحداث المسلسل.
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