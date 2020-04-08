محقّقة La Casa De Papel من أصول عربية.. من هي “نجوى كرم نمري”؟

متابعة بتجـــــــــرد: إنها المُحققة الأكثر إستفزازاً بنظر متابعي المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، فمن هي صاحبة شخصيّة “أليثيا سييرا” الّتي ظهرت في الموسم الثالث من العمل الّذي ينال رواجاً كبيراً ولعبت دوراً محورياً في الجزء الرابع؟

تلعب الممثلة نجوى نمري دور المحققة أليثيا سييرا وهي في الحقيقة من أصول عربية، فهي إبنة الأردني كرم نمري وبذلك يكون إسمها الثلاثي “نجوى كرم نمري”، ولكنها تحاول عدم التطرّق إلى هذا الموضوع وتتهرّب من الإجابة على السؤال وأعلنت في إحدى التصريحات أن أصولها العربيّة أوقعتها فى بعض المشاكل.

وبسبب براعتها بتأدية دورها، أجمع متابعو روّاد الإنترنت على أنها الشخصيّة الأكثر إستفزازاً فباتت المحققة إليثيا مكروهة من قبل محبّي عصابة “البرفيسور”.

وتحصد نجوى نمري هذا النجاح العالمي بعد مسيرة فنية طويلة بدأتها في فيلم “Salto al vacío” قبل حوالي 25 سنة وتحديداً في العام 1995، ولا تقتصر موهبتها على التمثيل بل تمتلك في رصيدها عدداً من الألبومات الغنائيّة.

ويُتابع الممثلة نجوى نمري ثلاثة ملايين متابع على تطبيق إنستغرام، وشاركت في 36 عملاً بين مسلسلات وأفلام سينمائية، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” Vis a vis” الّذي تدور أحداثه في سجن النساء، الأمر الّذي ساهم بانضمامها إلى مسلسل La Casa De Papel.