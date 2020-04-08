معتصم النهار ينشر صورته الأولى على “إنستغرام” ويتحدّى هؤلاء النجوم

متابعة بتجـــــــــرد: قبل النجم السوري معتصم النهار تحدّي الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة بإعادة نشر أوّل صورة له عبر موقع “إنستجرام”.

وأعاد معتصم النهار نشر الصورة من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابه في موقع “إنستجرام”، وبدوره نقل التحدي إلى كل من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان مساري والممثلة اللبنانية سينتيا صاموئيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض حالياً للنجم معتصم النهار مسلسل “ما فيي” ويحقق نجاحاً كبيراً في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.

يشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.