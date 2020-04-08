مشاهير وفاة مغني شهير جراء فيروس كورونا

توفي المغني الأميركي الحائز على جائزة الغرامي “جون براين” عن عمر 73 عامًا بسبب مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وكانت “فيونا ويلان براين” زوجة المغني الراحل قد أعلنت نقله للمستشفى يوم 26 آذار/مارس الفائت بسبب معاناته من أعراض كورونا.

وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة غرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز). وفاز بغرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر كانون الأول، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998. وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.