جو رعد يدخل في نوبة بكاء.. وينتقد الشهرة والمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجهش الفنان اللبناني ومصفف الشعر الشهير جو رعد، بالبكاء خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وجاء دخوله في هذه النوبة بسبب شعوره بالوحدة جرّاء بعده عن أهله وأصدقائه المقربين.

ودخل رعد في نوبة بكاء طوال الفيديو المقتضب الذي تناقلته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كاشفًا عن أنه يعيش تلك الفترة في زمن كورونا في وحدة.

وتحدث جو رعد في الفيديو المتداول له، قائلاً: "بدي أقولكم شغلة.. والله ما حدا بيعرف قيمة الأهل إلا لما يبعدوا عننا.. أنا من الصبح متضايق وحاسس حالي لوحدي".

وتابع رعد: "المهم دقيت لأمي وبكيت لها مثل الولد الصغير.. ودعتلي يمكن دعوة بتخلي الواحد يصبر حاله.. شو بتنفع الشهرة.. وإيه النفع المال ولا كل شيء لما تحس حالك وحيد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث جو رعد، معبرين عن تأثرهم بوحدته وبكائه، مطالبين بعدم البكاء والتحلي بالصبر خلال الأزمة التي يشهدها العالم أجمع.

وسبق أن صرح الفنان اللبناني جو رعد بأن جمهوره يحبه ويتقبله في أي خطوة يقوم بها، وأن هذا الأمر يضاعف من ثقته بنفسه؛ إذ إنه يحاول جاهدًا إدخال البهجة والمرح إلى قلوب متابعيه الذين قد يمرون في معظم الأحيان بأوضاع نفسية سيئة تنعكس سلبًا على حياتهم اليومية وأسلوب حياتهم.

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وكان رعد قد فأجأ جمهوره في أواخر العام الماضي، بإطلاق ألبوم غنائي، حمل اسم "اللورد"، كاشفًا عن أن الألبوم استغرق عامين كاملين لتحضيره؛ إذ تضمن أنماطًا موسيقيّة متنوّعة، استعمل فيها تقنيّة عالية تبرز معاني الأغاني وتساعده على التفرّد في الخط الذي رسمه لنفسه والملائم لشخصيّته.

وكان جو رعد، قد أعلن في وقت سابق أنه ليس من الأشخاص الذين يسعون خلف الشهرة، منتقدًا تباهي النجوم بأسعار ملابسهم، ومؤكدًا أن هذا الأمر هو خاص بهم ولا يجب عرضه إلى العلن، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت إليها بعض الدول العربية

وتحدث خلال لقاء تلفزيوني له عن علاقة مميزة تربطه بالنجمة الإماراتية أحلام، كاشفا عن فيديو خاص يظهر شهادة أحلام به وبفنه، كما أن النجم المصري عمرو دياب أعز صديق له.