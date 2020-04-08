جاك دورسي مؤسس تويتر يتبرع بمبلغ ضخم من ثروته لمكافحة كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه سيتبرع بمليار دولار من حصته في شركة Square لتمويل جهود الإغاثة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن دورسي، الذي تبلغ قيمة ثروته الصافية حوالي 3.3 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس عن ذلك اليوم، عبر حسابه على تويتر.

وقال إن المليار دولار يمثل 28% من صافي ثروته، وسيتم توزيع الأموال من خلال صندوق "Start Small Foundation The".

وكتب دورسي على تويتر: "الاحتياجات ملحة بشكل متزايد، وأريد أن أرى التأثير في حياتي.. آمل أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل.. الحياة قصيرة للغاية، لذلك دعونا نفعل كل ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

وقالت دورسي "بعد نزع سلاح هذا الوباء، سيتحول تركيز الصندوق إلى شيئين آخرين هما صحة الفتاة وتعليمها والدخل الأساسي الشامل. وذلك لأني أعتقد أنها تمثل أفضل الحلول طويلة الأمد للمشكلات الوجودية التي تواجه العالم".

وأوضح دورسي أيضًا سبب تبرعه من حصة شركة Square قائلًا: "أملك الكثير من الحصص، وسأحتاج إلى تسريع مبيعات الأسهم على مدار بعض الوقت". وأضاف: "إن تأثير هذا المال يجب أن يفيد كلا الشركتين على المدى الطويل لأنه يساعد الأشخاص الذين نريد خدمتهم".

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وكانت شركة تويتر قد قالت إنها ستسمح بالإعلانات التي تحتوي على إشارات إلى الفيروس التاجي في حالات استخدام معينة، لكنها قامت بقمع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالفيروس بقواعد أشد من تلك التي تنطبق على أنواع أخرى من المنشورات الزائفة.

وتشمل شركات التكنولوجيا التي ساهمت في جهود الإغاثة لمكافحة كوفيد -19 شركة أبل، وشركة سامسونج، التي تقدم التمويل واللوازم الطبية بالإضافة إلى التبرع بهواتفها للمرضى المعزولين.

كما تبرعت مؤسسة بيل وميليندا جيتس بـ 100 مليون دولار لعلاج الفيروسات التاجية، وقالت مبادرة تشان زوكربيرج إنها ستمنح 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تبرع جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، أكثر من 1.3 مليون شخص مصابون بالفيروس التاجي، وارتفع عدد الوفيات إلى 73.838.