هواجس صبا مبارك عن أزمة فيروس كورونا

"الخليج 365" من بيروت: خلال قضائها فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نشرت الفنانة صبا مبارك مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
وعلقت على الصور قائلة: "غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيانًا بنختار ما نقرأها، سنين بنضل عايشين برات حالنا، و عم نركض بالحياة.. وعم بنوسخ هالكوكب عالمهم وعالمش مهم.. وبلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية.. وانو في اشي بيتأجل".
أضافت: "اللي ما بتعملوا اليوم ممكن ما تقدر تعملوا بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و اذا بكرا كان عتمة بيجوز، اللي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد، أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا، و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في إحساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم، رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... و كتير اشياء... مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله
و بس تخلص... نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى.
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