"كورونا" ينهي حياة أسطورة الغناء الشعبي الأميركي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: توفي المغني الأميركي العالمي، جون براين، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت عائلته أنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية نتيجة لمضاعفات كورونا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة جرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز)، وفاز بجرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر ، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

سبق أن خضع براين لعملية جراحية في 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف حباله الصوتية، وفي 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة.

مواضيع قد تهمك :